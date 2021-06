“Los chinos no pertenecen aquí”; hombre ataca a oficial de policía asiática

Un video capturó el momento en el que un hombre sin hogar atacó a una oficial de policía de origen asiático en San Francisco, California.

La oficial, cuyo nombre no ha sido revelado, se acercó a detener al hombre cerca de Portsmouth Square porque estaba destrozando scooters que rentan en la zona.

El hombre puso sus manos sobre la cabeza para ser detenido, pero, de repente, giró para abalanzarse sobre ella. Forcejearon hasta que la desplomó sobre el pavimento y comenzó a jalarle el cabello.

Un testigo escuchó que el detenido gritó: “Los chinos no pertenecen aquí”. Peatones trataron de detener la agresión, pero acabó hasta que llegaron más refuerzos de policía.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:00 pm el viernes por la noche.

El activista comunitario Max Leong dijo al medio KTVU que mucha gente en la ciudad conoce a este hombre.

La policía no confirmó si el hombre padece una enfermedad.

En otro incidente, un hombre sin hogar fue arrestado y acusado de crimen de odio por la Policía de Nueva York luego de que cámaras de video captaron el momento en el que agredió a una mujer asiática.

Alexander Wright, de 48 años, dio un puñetazo en la cara a la víctima, quien únicamente caminaba por Manhattan sin provocar la agresión. Varios peatones corrieron a ayudarla cuando yacía en el pavimento.

La asambleísta Yuh-Line Niou, cuyo distrito abarca Chinatown, compartió el video del ataque en Twitter.

This was just sent to me from my constituent. This just happened in my district in Chinatown. He has been arrested and our precinct is investigating. pic.twitter.com/sxNfCbrlza