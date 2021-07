Wall Street profundizaba este lunes las pérdidas y, alrededor de la media sesión, el Dow Jones de Industriales caía un 2,46 % por la preocupación por la variante delta de la covid-19 y la amenaza que supone para la recuperación de la economía global.

El principal índice de la Bolsa de Nueva York se dirigía de esta manera a su peor día en lo que va de año, un periodo en el que acumula una subida de más del 12 %.

A las 12.30 hora local (16.30 GMT), el Dow Jones perdía 853,05 puntos, hasta 33.834,80, mientras que el selectivo S&P 500 retrocedía un 1,82 % o 78,93 enteros, hasta 4.248,23.

El índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, perdía un 1,17 % o 168,22 unidades, hasta 14.259,01.

Todos los sectores navegaban hoy en rojo, con caídas especialmente importantes para las empresas energéticas, arrastradas por el fuerte descenso del precio del petróleo, que se dejaba más de un 6 % tras el acuerdo de la OPEP+ para aumentar el suministro de crudo durante la segunda mitad del año.

