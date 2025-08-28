El presidente Nicolás Maduro dijo que "no hay forma" de que una fuerza extranjera invada Venezuela, en medio de las operaciones militares anunciadas por Estados Unidos en el Caribe, que el gobernante izquierdista ve como una "amenaza" a su país.

"Ni sanciones, ni bloqueos, ni guerra psicológica, ni asedio. No han podido, ni podrán, no hay forma de que le entren a Venezuela", dijo Maduro en un acto oficial con militares.

"Hoy estamos más preparados que ayer y tenemos más apoyo internacional que nunca antes", siguió. "A cada amenaza, una respuesta".