Maestra de Florida golpea a estudiante; la arrestan por abuso infantil

Una profesora de Florida fue arrestada luego de agredir físicamente a una estudiante que supuestamente afirmó que la docente había usado en clase la n-word (nigger o nigga), un apelativo racista dirigido a comunidades afroamericanas y de gran peso social.

De acuerdo los informes, la profesora de inglés Caroline Melanie Lee, de 60 años, ingresó a la cárcel del condado de Duval en Florida por un cargo de abuso infantil.

Al parecer la maestra llamó a la estudiante a su salón de clases para hablar en privado, durante la reunión comenzaron a discutir hasta que Lee le dio varios golpes en la cara, en la cabeza, patadas en las piernas y la llamó “maldita p*rra”.

The Florida Times Union informó que la estudiante quedó con la nariz lesionada causándole una hemorragia nasal.

Por su parte, un juez le prohibió a la profesora acercarse a la joven o tener cualquier tipo de contacto, e incluso se le prohibió acercarse a las instalaciones de la escuela en donde sucedió el incidente.

A través de redes sociales se dio a conocer el reciente nombramiento de Lee como la Maestra del Año en Darnell Cookman Middle/High School, lo que presuntamente desató la agresión.

En los comentarios, los usuarios comenzaron a cuestionar el nombramiento de la mujer de 60 años, hubo quienes destacaron que era racista y violenta.

“¿No es la maestra que pensó que estaba bien decir la n-world mientras leía algo con fines educativos?”, escribió la alumna agredida, añadiendo que usar dicho término no la hacía mejor que otras personas o razas.

Lee declaró que sólo había usado el insulto para contextualizar el libro de John Steinbeck Of Mice and Men que estaban leyendo en clase y que no lo había hecho con intención racista.

El periódico estudiantil informó que había un video de vigilancia en el que se mostró a la maestra dirigirse “a un ritmo agresivo” hacia el salón en donde citó a la alumna.

Cuatro minutos más tarde se ve a la estudiante saliendo del salón con la cara golpeada y un “comportamiento bajo” dirigiéndose a la oficina de un consejero vocacional para reportar lo sucedido.

Luego de que la mujer fuera arrestada, las autoridades de la escuela dijeron que la acusación hacia la maestra era “más que inquietante” y que los funcionarios escolares iban a cooperar con las investigaciones.

“Lo que se alega nunca debería ocurrir, nunca, especialmente en un entorno escolar”, dijo Diana Greene, superintendente de las escuelas en Duval en entrevista con medios locales.

“No tolero a los alumnos que dañan a los niños, especialmente a los adultos en una posición de confianza”.

Lee espera regresar a la corte a mediados de noviembre para recibir sentencia, por ahora se quedó sin empleo, sin derecho a fianza y con restricciones para acercarse a la institución y a sus alumnos.

