Mal clima no da tregua en California; prevén tormentas más peligrosas para esta semana

La población de California se preparaba el lunes para otra serie de fuertes tormentas que causaron el cierre de escuelas, derribaron árboles, inundaron carreteras y dejaron a miles de personas sin electricidad.

El gobernador Gavin Newsom informó que 12 personas murieron como resultado de las violentas condiciones climatológicas durante los últimos 10 días y advirtió que las tormentas de esta semana pueden ser aún más peligrosas. Instó a la población a permanecer en casa.

Las autoridades cerraron escuelas en varios distritos de los condados Sacramento y Sonoma debido a la tormenta. El Distrito Escolar Unificado de Sacramento canceló clases luego que seis escuelas se quedaron sin electricidad. Más de 36.000 clientes permanecían sin servicio eléctrico el lunes por la mañana, una cantidad muy inferior a los más de 350.000 que se vieron afectados el día anterior —cuando ráfagas de 97 km/h (60 mph) derribaron árboles sobre el cableado eléctrico_, de acuerdo con el Distrito Municipal de Servicios Públicos de Sacramento.

1…2…3…Three massive storms now lined up in the Pacific to hit California this week bringing torrential rainfall. It will be the wettest 10 days since 1871. pic.twitter.com/lgek0jNKsh