Mala semana para Christian Nodal: Colombianos lo critican y Belinda se arrepiente

El cantante regional mexicano Christian Nodal continúa semana tras semana en el ojo del huracán, ya sea por su todavía sonado truene con Belinda o por su nueva conquista, la intérprete argentina Cazzu, además de que en sus presentaciones tanto en México como fuera del país causa revuelo.

Como es el caso de su última presentación en Colombia donde los artistas urbanos Ryan Castro y Blessd se quejaron por la falta de respeto del originario de Sonora y no perdieron oportunidad en despotricar contra él ya que aseguraron que no los dejaba cantar y quería todo el espectáculo para él

“No nos quería ni dejar cantar, no nos quería ni dejar poner las pantallas. No nos quería ni dejar poner el sonido, pero el artista principal de acá, es el artista principal de Colombia que soy yo o no”, dijo Ryan Castro frente a su público a los asistentes al concierto del “Forajido Tour 2022”.

Además de estas críticas, a las cuales no hizo comentario alguno el mexicano, se suma la más reciente declaración de Belinda a la revista Vogue en la que asegura que se arrepiente de haber expuesto su relación con Christian Nodal en las redes sociales.

La actriz de la serie “Bienvenidos a Edén” aseguró:

“Pues claro, cien por ciento. Y no lo volvería a hacer nunca. Sí que me arrepiento, y lo digo de corazón , de haber expuesto ese tema como lo expuse”, afirmó.

La intérprete aseguró a la revista española que después de esa relación, que ha sido una de las más mediáticas en el medio de la farándula mexicana, ya se encuentra mejor.

Recordemos que hace unos meses Nodal arremetió en un tweet contra la familia de su ex prometida y evidenció una supuesta explotación laboral que vivió Belinda durante 20 años por parte de sus padres.

Nodal incluso dijo que gastó dinero en Belinda y llegó un punto en el que se cansó y dejó de invertir en ella y sus gastos personales.

En el tweet donde filtró una conversación con ella, Nodal escribió:

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar, se acabó todo”.