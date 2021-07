Mark Zuckerberg desata críticas y memes al surfear con la bandera

El empresario Mark Zuckerberg festejó el 4 de julio de una manera muy especial: publicó un video en su cuenta de Instagram donde surfea a bordo de la tabla eléctrica Lift Foilis, valorada en 12 mil dólares. Este artefacto permite dominar las olas a velocidades de 40 kilómetros por hora.

Pero no fue su novedoso artículo lo que más llamó la atención, sino que sostenía la bandera estadounidense al son de la canción Take Me Home de John Denver.

“Feliz 4 de julio”, escribió para describir el video que ya suma más de 2 millones 200 mil reproducciones.

Algunos usuarios hicieron referencia a la decisión de un juez federal de desestimar las quejas antimonopolio presentadas contra Facebook por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y fiscales generales de 48 de los 50 estados de Estados Unidos.

Otros dijeron que el CEO de Facebook enarbolaba la bandera del “país que intenta destruir”, según escribió el usuario @menriquez86 en Instagram.

Fueron más quienes vieron un material para hacer memes infinitos. Cambiaron el audio de la canción por uno cómico y hubo quien lo incluyó en pinturas.

Benny Hill has entered the chat pic.twitter.com/lVphavqH2d — SAVE GLOW (@JessieOnTheEdge) July 5, 2021

How can this not become a meme. pic.twitter.com/wp8SyODE34 — William Low (@williamlow) July 5, 2021

El usuario @TheRealHoarse escribió: “Ojalá pudieran devolverle la vida a John Denver solo para que pudiera demandar a Mark Zuckerberg por esto”.

Aquí algunos de los mejores memes.

Mark Zuckerberg constantemente sube videos surfeando en Hawái. Compró una casa en Kauai en 2014. Tiene dos parcelas separadas: una antigua plantación de caña de azúcar de 357 acres y Pila'a, una propiedad de 393 acres con playa de arena blanca.

De acuerdo con la revista Forbes, Zuckerberg pagó 100 millones de dólares por ambas propiedades. Después gastó otros 45 millones de dólares para comprar terrenos adicionales en la isla.

Pero Zuckerberg también ha sido criticado por su presencia en la isla. En julio, se lanzó una petición en Change.org para “evitar que Mark Zuckerberg colonice Kauai”.

“Mark Zuckerberg es el sexto hombre más rico del mundo ... Y está demandando a los hawaianos nativos en Kauai para quitarles sus tierras y poder construir una mansión.Han construido sus vidas allí. Han tenido familias allí. Los hawaianos ya sufrieron lo suficiente. Tenemos que dejar que las mantengan. Su tierra es importante para ellos”.

Más de 830 mil personas firmaron la petición, pero un portavoz de Zuckerberg dijo al medio Newsweek que la premisa de esta petición es falsa.