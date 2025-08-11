Italia prepara la evacuación de más de 30 niños palestinos enfermos y sus familias desde Gaza para ser atendidos en territorio nacional, informó este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, mientras continúa el envío de ayuda humanitaria a la Franja por tierra y mediante lanzamientos aéreos.

"Italia está llevando a cabo en estas horas los preparativos para una operación de evacuación sanitaria que permitirá, en los próximos días, acoger a un nuevo grupo de más de 30 niños palestinos enfermos y a sus familiares (aproximadamente 120 personas en total) destinados a ser atendidos en nuestro país", se señala en la nota.

El ministerio confirmó que hasta ahora han llegado a Italia para recibir tratamiento en diversos centros sanitarios del país 150 niños de Gaza junto a sus familiares, sumando más de 460 personas.

Anteriormente, el Ministerio de Defensa ya había contribuido en las ayudas a Gaza con el buque hospital 'Vulcano', vuelos médicos para niños heridos y la distribución de medicamentos mediante helicópteros del Ejército.

En el comunicado, el ministerio de Asuntos Exteriores también confirmó que este lunes entraron en Gaza los 20 camiones con 350 toneladas de harina que partieron la semana pasada desde Jordania.

"La iniciativa se completará en los próximos días con un convoy que transporta otras 100 toneladas, que ya ha salido de Jordania con destino a la frontera entre Israel y Gaza, en el norte de la Franja", añadieron.

Asimismo, continúan los lanzamientos aéreos diarios de ayuda humanitaria transportada por avión a la Franja, que se iniciaron el pasado sábado y se prolongarán hasta finales de esta semana, con más de 100 toneladas de ayuda, que incluyen alimentos y artículos de primera necesidad.

En la misión participan tripulaciones de la Fuerza Aérea y personal del Ejército especializado en la preparación de la carga.