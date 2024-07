El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo este miércoles sentirse "bien" después de haber dado positivo en Covid-19 durante un viaje a Las Vegas, en el que tuvo que cancelar su intervención ante la convención anual de la organización hispana UnidosUS.

Biden llegó al aeropuerto de Las Vegas en su limusina presidencial negra, conocida popularmente como "The Beast" (La Bestia). Al salir del vehículo, levantó el pulgar de una de sus manos en señal de aprobación, mirando a los periodistas que lo esperaban.

Preguntado por los periodistas sobre cómo se sentía, Biden dijo: "Bien" y "me siento bien". A continuación, el presidente, que no llevaba mascarilla, subió las escaleras que lo llevaban al avión presidencial Air Force One, con el que se desplazará a su vivienda de Delaware para permanecer en aislamiento.

Según la agenda actualizada del presidente enviada por la Casa Blanca, está previsto que llegue a su vivienda en la playa de Rehoboth, en el estado de Delaware, pasada la medianoche.

En un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, informó este miércoles que Biden había dado positivo en covid-19 y que tenía síntomas leves, con una frecuencia respiratoria normal y sin fiebre.

Según explicó, el presidente presentó esta tarde síntomas respiratorios, que incluían goteo nasal, tos seca y "malestar general", por lo que se le realizó una prueba de Covid que dio positivo.

Biden, que ya enfermó de Covid-19 en julio de 2022 pese a estar vacunado con refuerzo, afirmó en una entrevista con BET News publicada hoy mismo que reconsideraría su decisión de seguir en la campaña para las elecciones de noviembre si un médico le diagnosticara un problema médico grave.

Esas afirmaciones se producen entre repetidas peticiones dentro y fuera de su partido para que ponga fin a su campaña de cara a las elecciones de noviembre, con el influyente legislador demócrata Adam Schiff solicitando públicamente hoy en un comunicado que "pase el testigo".

Varias voces del partido demócrata, donantes y comentaristas de televisión han pedido a Biden que se retire a raíz de su débil actuación en el debate contra el expresidente Donald Trump el 27 de junio, que reavivó preocupaciones sobre su edad.

Biden es el presidente de EE.UU. más mayor de la historia, y si fuera elegido para servir en la Casa Blanca cuatro años más, dejaría el poder con 86 años