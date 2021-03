Meghan Markle sugiere que el "Palacio de Buckingham" dice falsedades sobre ella

Meghan Markle sugirió que el Palacio de Buckingham dice "falsedades" sobre ella y su esposo, el príncipe Enrique, según un extracto de una entrevista con Oprah Winfrey que será emitida por CBS.

In a new clip from her interview with @Oprah Winfrey, Meghan Markle accuses the royal family of actively encouraging lies about her.



This as @CBSLizpalmer has more on new allegations Markle & Prince Harry call "a calculated smear campaign." pic.twitter.com/NwlCOuWXht