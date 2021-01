Melania ‘desaira’ a Donald Trump y lo deja solo en Florida

Melania Trump dejó la Casa Blanca el miércoles por la mañana para iniciar una nueva etapa de su vida en Palm Beach, Florida.

Sin embargo, los reflectores de las cámaras la siguieron hasta el último momento y a su llegada a Florida quedó documentado un nuevo desaire de la ex primera dama a su esposo, Donald Trump.

Cuando el avión Air Force One aterrizó y Melania y Donald Trump bajaron les pidieron un momento para posar ante las cámaras y obtener una fotografía.

El expresidente accedió y se paró ante los fotógrafos durante unos segundos, pero Melania Trump no mostró interés y pasó de largo hacia las camionetas del Servicio Secreto.

El video del momento fue publicado en redes sociales y se prestó a todo tipo de opiniones. Una gran mayoría de usuarios argumentó que Melania Trump probablemente está cansada y harta de la atención mediática por lo que es totalmente válido que ignore las cámaras.

She changed wardrobe and literally walked away. Lol Melania is DONE DONE with the show lmbo

Otros destacaron que abraza una nueva vida, pues cambió su conjunto de Chanel por un colorido vestido Gucci de $3,700 dólares. También cambió sus tacones Christian Louboutin de $795 dólares por unos zapatos planos de $625 de Roger Vivier.

También mencionaron que Donald Trump parece empujarla para posar solo.

Rewatched it a number of times. Looks like Trump is slightly pushing her directing her to the car. Also he says something before that. Maybe he wanted to appear alone on the final photos.