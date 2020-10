Melania, la primera dama de Estados Unidos siente “repulsión” por su esposo Donald Trump, de acuerdo con un libro que da un panorama sobre la pareja presidencial desde la visión de la exasesora Omarosa Manigault Newman.

Omarosa comenzó a trabajar con el ahora presidente dela Unión Americana en el reality show The Apprentice y siguió colaborando luego de que fue electo en 2016. En 2017 fue nombrada como directora de comunicaciones de la Oficina de Enlace Público de la Casa Blanca.

De acuerdo con el libro Unhinged, cuando la pareja se casó en 2005, Melania lo amaba y lo miraba con adoración. Sin embargo, en los eventos a los que la modelo no asistía, Donald Trump hacía evidente “su aprecio por las mujeres hermosas”.

Omarosa Manigault Newman conoce a Donald y Melania Trump desde que comenzaron a salir y observó de cerca la evolución de su matrimonio.

En una entrevista con el programa Lorraine, la exasesora de la familia Trump calificó a la pareja presidencial como “un matrimonio extraño y muy cauteloso” en el que en ocasiones se gustan y a veces Melania siente “repulsión” por el magnate.

En su libro, Omarosa asegura que aunque Donald y Melania sonríen para las cámaras durante los eventos, fuera de los reflectores se mantienen alejados y el ambiente entre ellos “es más frío que el aire acondicionado”.

Did Melania Trump rip her hand out of Donald's as they walked off stage together after TV election debate? pic.twitter.com/reSGwkkZ4l — Aamir Ghazanfar (@AamirGhazanfarS) October 23, 2020

Dentro de la Casa Blanca, cada uno duerme en su propia habitación, al igual que ocurría en la Torre Trump en Nueva York, su hogar antes de mudarse a Washington D.C.

La autora de Unhinged asevera que el personal de la residencia presidencial esperaba que Melania Trump llevara un ambiente tranquilizador en cuanto se mudara, pero eso no ocurrió.

Omarosa Manigault Newman afirma que las polémicas que ha causado Melania con su ropa, como cuando usó una chamarra con la frase “realmente no me importa, ¿a ti sí? antes de visitar niños migrantes en un centro de detención”, no son accidentales. La exasesora cree que son intentos de la primera dama por enfurecer a Donald y evitar que siga enviándola a eventos en los que no quiere estar.

She wore a jacket that says "I really don't care, do u?" while visiting migrant children in Texas. She couldn't have made it clearer. pic.twitter.com/Tb2Koec2TE — BLM (@teacupjones) August 28, 2020

Además, la exasesora considera que los sutiles desplantes que Melania Trump hace al presidente en público podrían ser su forma de castigarlo por las veces que él la ha humillado frente al mundo, especialmente con sus romances.

