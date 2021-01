Melania Trump se despide y llama "a escoger el amor sobre el odio"

La primera dama de EE.UU., Melania Trump, se despidió este lunes con un mensaje en el que instó a los estadounidenses a "escoger el amor sobre el odio" y "la paz sobre la violencia" dos días antes de dejar la Casa Blanca y en un gran ambiente de tensión en el país por el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero.

Over the past 4 years, I’ve had the immense honor to call the @WhiteHouse home. W the help of @WhiteHouseHstry, dedicated staff & talented craftsman we completed many restoration projects -ensuring the history & beauty is preserved for generations to come. https://t.co/flnenB7vim