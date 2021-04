Merkel pide toque de queda para una Alemania presa del Covid

La canciller Angela Merkel defendió este viernes la aplicación de nuevas restricciones en una Alemania "firmemente agarrada" por la pandemia, entre ellas el que sería el primer toque de queda instaurado en el país por la covid.

Ésta y otras medidas se encuentran dentro de la reforma legal que aprobó este martes el Gobierno alemán y que, con la intervención de la canciller, iniciaba esta mañana su tramitación parlamentaria en el Bundestag (cámara baja).

El proyecto de ley busca limitar la capacidad de acción de los "Länder" en la lucha contra la pandemia e imponer restricciones homogéneas y uniformes en todo el país, de forma automática a partir de los 100 casos por cada 100.000 habitantes en siete días.

También acabar con el actual bloqueo en las negociaciones entre el Gobierno central y los estados federados, ante la negativa de algunos "Länder" a aumentar las restricciones como propone Merkel por motivos económicos y sociales.

"El virus no atiende a medias tintas. Sólo entiende un idioma: la contundencia", subrayó la canciller, quien agregó que el coronavirus "no negocia" y que "los titubeos no sirven".