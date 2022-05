Met Gala. Kim Kardashian tuvo que bajar más de 7 kilos para usar el vestido de Marilyn Monroe

Kim Kardashian culminó el lunes la alfombra roja de la Gala del Met con uno de los vestidos más emblemáticos de Marilyn Monroe, un vestido envolvente dorado que Monroe usó cuando cantó sensualmente “Happy Birthday” al presidente John F. Kennedy hace 60 años.

Kardashian tuvo que perder un poco más de 7 kilos (16 libras) para poder entrar en el vestido, diseñado por Jean Louis y adquirido en 2016 por el Museo de Ripley en Orlando, Florida, por 4.81 millones de dólares.

“Fue todo un reto”, dijo Kardashian. “Estaba determinada a entrar en él”.

Met Gala — In America: An Anthology of Fashion



