Trabajadores del Metro de la ciudad de Londres, en Reino Unido, enviaron un mensaje de solidaridad a las víctimas del desplome de un tramo de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

La tragedia que dejó 25 muertos y más de 70 lesionados se difundió en todo el mundo junto con las imágenes de la estructura colapsada en el oriente de la capital mexicana. Medios como The Guardian, The New York Times, Wall Street Journal y Le Monde retomaron la historia.

Al llegar la historia al Reino Unido, el segundo mejor sistema de transporte subterráneo del mundo se solidarizó con México.



En los pizarrones de información a los usuarios en el London Underground, los empleados enviaron sus condolencias con este emotivo texto:

"Enviamos nuestro amor a las personas de la Ciudad de México.

Si tan sólo las palabras pudieran ayudar, para borrar su dolor y pena;

Que el Ángel de la Independencia vuele sobrevuele los jardines flotantes de Xochimilco

Y los guíe a todos en esta terrible tragedia

Y les dé la fuerza para encontrar un mejor mañana".

Además, los trabajadores del Metro de Londres desearon que las víctimas del accidente en el Metro Olivos, en la Ciudad de México, descansen en paz y enviaron su cariño para las personas heridas y afectadas.

Los mensajes en los pizarrones se popularizaron en el sistema de transporte de la capital inglesa en los últimos años gracias a los empleados Ian Redpath y Jeremy Chopra.

Los trabajadores comparten en las redes sociales de All On The Board poemas, felicitaciones de cumpleaños y mensajes de aliento y de concientización.

Chopra y Redpath comenzaron con la iniciativa hace más de cuatro años, de forma anónima para cuidar sus empleos. Los pasajeros que a diario utilizan el Metro de Londres quedaron cautivados por los mensajes y los viralizaron en redes sociales. Con la pandemia de Covid-19, los textos se volvieron más profundos para tratar de llegar a los sentimientos de las personas.

Entre ellos destaca un mensaje: "En una época en las que las personas están obligadas a separarse, queríamos volver a unir a todos. Hay una luz al final del túnel y muchas ganas de llegar ahí".



