Tristan Ryan Perkin, un niño estadounidense de 13 años, que se ha viralizado por expresar su apoyo a México y criticar al gobierno del presidente Donald Trump.

"Es una locura cuánto México nos apoya considerando lo mucho que los jodemos", así arranca su video en el que recuerda las amenazas que el magnate ha lanzado en sus dos administraciones contra los mexicanos.

Habló desde la anexión de Texas a Estados Unidos, sobre migración, el apoyo altruista de México hasta el reciente aumento de aranceles, los cuales aseguró que eran innecesarios.

"Trump dijo que iba a construir un muro de 60 millones de dólares a través de la frontera para que los inmigrantes no pudieran pasar y luego dijo que ¡México lo pagaría a pesar de que fue idea suya!", dijo en un tono de sorpresa.

Tristan aseguró que pese a su postura está orgulloso de ser estadounidense, pero que es necesario que su país tome responsabilidad de sus acciones.

Emotivo mensaje de apoyo a México.



Es Tristan Ryan, un niño texano que se hizo viral por criticar las acciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra nuestro país.



Más en https://t.co/BjdELZkpfR pic.twitter.com/pwegQbZKxk — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 25, 2025

Destacó que, durante las inundaciones e incendios forestales en Texas y California, registrados en el semestre del año, un equipo de bomberos mexicanos se presentó para ayudarlos.

"¿Quién estuvo en primero durante las inundaciones de Texas? No Kristi Noem, no Trump, no FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias), pero sí México".

Después de este video, Tristan Perkin ha recibido mucho apoyo entre sus seguidores.

Este es el video más reciente en el que critica las políticas del presidente Donald Trump, sin embargo, hay otros en los que sigue hablando de política.

Incluso emitió su postura sobre el tema de la lista de Jeffrey Epstein en el que el nombre mandatario se ha visto involucrado.

¿Quién es el adolescente que critica a Trump?

Tristan Ryan Perkins es un creador de contenido de 13 años, que desde el año pasado a sus redes sociales empezó a subir su postura sobre diversos temas.

Estos videos se sumaron a las fotos de la vida cotidiana con las que contaba su cuenta.

En Instagram, Perkin tiene más de 87 mil seguidores, tiene más de 90 videos, de los cuales el más viral tiene casi medio millón de "me gusta".