México ofrece apoyo a Turquía y Siria tras terremoto que dejó miles de muertos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó este lunes el terremoto que ocurrió en Turquía, el cual afectó también a Siria y ha dejado miles de muertos, y ofreció la ayuda de su Gobierno a ambas naciones.

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Turquía, de Siria, porque ayer por la tarde-noche les afectó un terremoto de magnitud de 7,8 y lamentablemente se perdieron vidas, y hay heridos”, manifestó el mandatario durante su rueda de prensa matutina.

Un fuerte terremoto de magnitud 7,7 sacudió Turquía y Siria la madrugada de este lunes, seguido por otro de 7,5, y dejó al menos 2.300 muertos y miles de heridos y desaparecidos en ambos países.

In Turkey, strange behavior was observed in birds just before the earthquake.#Turkey #TurkeyEarthquake #Turkish pic.twitter.com/yPnQRaSCRq