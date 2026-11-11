Cada vez falta menos para que comience el invierno en México y con esta temporada tan cerca, miles de personas se preguntan qué tan frío será, debido a que ha circulado información sobre que el vórtice polar afectara el clima del país, provocando temperaturas congelantes; aquí te contamos todo lo que se sabe acerca de este fenómeno y la forma en la que impactara.

El invierno 2026-2027 podría traer episodios de frío intenso en México y Estados Unidos, esto debido a la perturbación temprana e inédita del vórtice polar, situación que ha aumentado el riesgo de olas de frío en todo el hemisferio norte.

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"Según modelos actuales, indican un colapso del vórtice polar para inicios del mes de noviembre, liberando aire ártico gélido desde el polo, alterando drásticamente los patrones climáticos en todo el Hemisferio Norte", comentó el geólogo Sergio Almazán.

ATENCIÓN 🌎 🥶 El vórtice polar podría colapsar este año antes de lo que jamás ha ocurrido, desde que se tienen registros (años 50’s) Según modelos actuales, indican un colapso del vórtice polar para inicios del mes de noviembre, liberando aire ártico gélido desde el polo, alterarándo drásticamente los patrones climáticos en todo el Hemisferio Norte. Atentos! Vía @foxweather — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) October 29, 2026

¿Qué es el vórtice polar?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés), "es una extensa área de baja presión y aire frío que rodea ambos polos terrestres. Siempre se encuentra cerca de los polos, pero se debilita en verano y se fortalece en invierno. El término "vórtice" se refiere al flujo de aire en sentido contrario a las agujas del reloj que ayuda a mantener el aire más frío cerca de los polos".

Información publicada en DW revela que por lo general el vórtice polar se fortalece durante el otoño y alcanza su máximo hacia enero, pero los científicos afirman que ya se está debilitando desde principios de noviembre. "Hasta donde sabemos, esta es la perturbación más temprana del vórtice estratosférico que se ha observado", dijeron a AFP Tim Stockdale y Frederic Vitart, del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo.

¿México tendrán un invierno más frío de lo normal en 2026-2027?

¿El vórtice polar podría provocar temperaturas congelantes en México? Es posible que las alteraciones de la circulación atmosférica favorezcan desplazamientos de aire frío hacia el sur,

De acuerdo con el Sistema de Pronóstico Climático (CFS), del Centro de Predicción Climática (CPC), entre noviembre y diciembre una cresta se extenderá en la tropósfera y una vaguada en latitudes medias, la cual provocará temperaturas estacionales a frías en el norte de Asia, Alaska, el norte de Europa, el oeste de Canadá y el sur de Estados Unidos (cerca de México).

¿Qué papel tendrá El Niño durante el invierno 2026-2027?

Los expertos creen que la perturbación temprana del vórtice polar podría estar asociado al fenómeno del El Niño de este año, uno de los más intensos jamás registrados.

Dicho fenómeno eleva las temperaturas de la superficie del océano Pacífico y altera los patrones de vientos y precipitaciones en el planeta.

¿Cuántos frentes fríos llegarán a México durante el invierno 2026-2027?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica 56 frentes fríos para la temporada 2026-2027; "La mayor concentración se espera entre noviembre y febrero, con alrededor de 32 frentes, favorecidos por la presencia de El Niño, que también podría generar condiciones más húmedas en distintas regiones", precisó.

La distribución estimada es la siguiente:

8 en noviembre

9 en diciembre

8 en enero de 2027

7 en febrero

6 en marzo

6 en abril

2 en mayo.

¿Cuándo comienza el invierno 2026 y cuándo terminará?

El invierno de 2026 comenzará el 21 de diciembre, con el solsticio de invierno en el hemisferio norte, y terminará el 20 de marzo de 2027, cuando ocurra el equinoccio de primavera.