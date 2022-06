Mi objetivo es retirar a Golovkin, adelanta "Canelo" Álvarez sobre pelea del 17 de septiembre

El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, campeón indiscutible del peso supermediano, aseguró este lunes que enfrentar por tercera vez al kazajo Gennady Golovkin, de 40 años, es un riesgo que está dispuesto a asumir.

El antiguo mejor boxeador libra por libra se enfrentará este 17 de septiembre ante Golovkin en un combate en el que el púgil mexicano expondrá sus títulos supermedianos de la Organización Mundial de Boxeo, la Federación Internacional de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo.

Álvarez y Golovkin se enfrentaron por primera vez en 2017, un duelo que terminó en empate. Un año después se volvieron a enfrentar en un combate que finalizó con una victoria para Álvarez.

El entrenador de Álvarez, Eddy Reynoso, afirmó que prepara a su púgil para que demuestre su versión más agresiva, después de que en mayo sufrió la segunda derrota de su carrera al caer ante el ruso Dmitry Bivol, en la búsqueda del mexicano por su segundo título en la división semipesada.

