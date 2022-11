“Mi raza es la superior”, exhiben comentarios racistas de maestro en Texas

En redes sociales circula un video que está levantando indignación entre estudiantes y padres de familia en el que se expuso a un profesor lanzando comentarios racistas.

“Creo que mi raza es la superior”, dice en el video un profesor de la secundaria Bohls de Pflugerville, Texas mientras conversa con un grupo de estudiantes de diferentes razas y orígenes, en su mayoría niños afroamericanos.

El hombre no fue identificado al momento en que se compartió el video, pero se reportó que las autoridades de la secundaria sabían quién era y lo pusieron en licencia.

“En el fondo de mi corazón, soy etnocéntrico, lo que significa que creo que mi raza es la superior”, dijo el hombre blanco.

Durante la conversación, un estudiante le cuestionó si la raza blanca era superior que cualquier otra raza, a lo que el hombre contestó: “Déjame terminar. Creo que todo el mundo piensa eso, simplemente no son honestos al respecto”.

Otro menor le dice que él no es racista y que le agradan todas las personas sin importar el color de piel u orígenes.

A teacher in Austin Texas calmly expressed his white supremacist ideology to Black students in his class.



This is the reason why we need reparations and an anti-Black racism hate crime bill#Rally4Reparations pic.twitter.com/w89fZjg6T8