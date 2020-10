Michelle Obama tacha de racista a Donald Trump

El presidente Donald Trump es un "racista" cuya estrategia de asustar, dividir y promover teorías conspiratorias podría "destruir" a Estados Unidos si logra la reelección, dijo el martes la ex primera dama Michelle Obama.

En un video de 24 minutos en favor del candidato presidencial demócrata Joe Biden y a cuatro semanas de los comicios, Obama acusó a Trump de sembrar injustamente "temores" sobre los afroestadounidenses.

Trump está "moralmente equivocado" al intimidar votantes y "mentir" sobre que las minorías arruinarán los suburbios estadounidenses, dijo.

Advirtió empero que esas tácticas pueden funcionar, especialmente porque los estadounidenses no tienen tiempo ni energía para determinar si es verdad todo lo que se difunde en los medios.

Lee más. Michelle Obama, con depresión por pandemia e "hipocresía" de Trump

My heart goes out to everyone touched by this virus, from those at the White House, especially the Secret Service and residence staff whose service ought never be taken for granted, to all those names and stories most of us will unfortunately never know. https://t.co/dtEUrcjPAy