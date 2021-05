Millones de cigarras invadirán Estados Unidos; proponen cocinarlas

No son venenosas ni dañan a los humanos. Tampoco suponen una amenaza real para el resto de los seres vivos. Pero las cigarras están dando mucho que hablar en Estados Unidos tras 17 años de vida subterránea.

Una invasión de estos insectos se espera en estos días de mayo en una quincena de estados del este del país, pero especialmente en el área metropolitana de la capital federal, Washington, donde muchos intercambian consejos sobre cómo evitarlas en parques y jardines, y otros esperan probarlas en creativas recetas.

Diferentes a las chicharras verdes de aparición anual, estas, llamadas Brood X, son una de las 15 camadas de cigarras periódicas que viven en las zonas boscosas de Pensilvania a Georgia. Y con hasta tres centímetros de largo y grandes ojos rojos saltones, estas cigarras amarronadas también son las más grandes.

Al cumplirse este año su período de incubación bajo tierra, miles de millones de ninfas que han estado nutriéndose de las raíces de los árboles desde 2004 saldrán a la superficie a cumplir su ciclo vital, impulsadas por las temperaturas cada vez más cálidas de la primavera boreal.

El ruido ensordecedor de los machos cortejando a las hembras se escuchó por última vez cuando George W. Bush era el presidente de Estados Unidos, Facebook acababa de crearse y Atenas se preparaba para ser sede de los Juegos Olímpicos de Verano.

El fenómeno de las cigarras Brood X emociona a muchos en los medios de comunicación, las redes sociales y las conversaciones de vecindario.

Este joven 28 años que vive en Silver Spring, Maryland, en las afueras de Washington, publicó videos en Twitter de enjambres de cigarras en su porche.

También se recomienda precaución al montar en bicicleta, porque las cigarras atropelladas pueden volver resbaladizas las vías, e incluso causar accidentes.

Pero más allá del ruido molesto, y de que pueden dañar a algunas plantas y arbustos, las cigarras no afectan a los árboles y no presentan un problema mayor.

Sin embargo ellas mismas terminarán en muchos platos, para ser degustadas.

Los cocineros audaces pueden consultar en internet las recetas elaboradas en 2004 por la bióloga Jenna Jadin: desde pastel de ruibarbo con cigarras hasta salteado de cigarras con hongos, las hay para todos los gustos.

Los curiosos que prefieran ordenarlas en restaurantes también pueden ir a probarlas a Leesburg, Virginia. Allí, el chef Tobias Padovano prometió agregar tacos de cigarra al menú de su restaurante, donde ya ofrece tacos con chapulines.

Considering cooking up some #cicadas? Food policy & ethics expert @jessfanzo has some tips!



"[It's a] great way to try out an alternative protein source that only comes around every 17 years here in the eastern U.S.!" https://t.co/Fnmd6rIPCs