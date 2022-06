Misil ruso impacta en centro comercial de Ucrania; prevén número elevado de muertos

Un misil ruso impactó el lunes en un "concurrido" centro comercial de Kremenchuk, en el centro de Ucrania, causando muertos y heridos, indicaron las autoridades locales, que añadieron que el número de víctimas podría ser muy elevado.

Russian missiles just hit a crowded shopping center in Kremenchuk, while over a 1,000 civilians were inside. The possible number of casualties is unimaginable pic.twitter.com/H0QiWzwefq