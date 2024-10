Tras su polémica cancelación en 2019, el emblemático desfile de ángeles de Victoria’s Secret regresó con personalidades como Adriana Lima y Doutzen Kroes, sin embargo, la mexicana Mont Ventura logró cautivar el corazón de los usuarios en redes sociales por su historia de éxito.

La joven ilustradora, originaria de San Luis Potosí, fue la encargada de representar a México en el Victoria 's Secret Fashion Show y lo hizo a través de un mural de gran magnitud en el que plasmó su pasión por el arte, el diseño y la moda. De acuerdo con Ventura, su participación logró convertir sus sueños en realidad.

“Es un sueño hecho realidad, yo no me imaginaba en algún momento llegar hasta aquí, sé que aún me falta mucho más, pero es cuestión de perder el miedo y confiar en sí mismo”, detalló.

Se trata de un proyecto artístico con el que la marca de lencería femenina anunció su regreso tras 6 años de inactividad. A pesar de que el evento lleno de glamour se desarrolló en Nueva York, Estados Unidos, el diseño de la joven mexicana se colocó en la Ciudad de México (CDMX) para informar a los capitalinos sobre el proyecto.

El promocional se encuentra ubicado en Liverpool 184, Juárez, CDMX y se puede diferenciar por su gran magnitud, pero también por las alas de ángel plasmadas sobre un fondo rosa con blanco, los colores representativos de la marca y el nombre de la creadora en colaboración con la empresa multinacional.

Uno de los objetivos, de acuerdo con la ilustradora, es mostrar un discurso de empoderamiento femenino y que las mujeres noten que todo es posible: “Los sueños se cumplen, comencemos abriendo nuestras alas”, dice.

¿Quién es Mont Ventura?

Montserrat Ventura, más conocida como Mont Ventura, es una joven originaria de San Luis Potosí, que desde temprana edad descubrió su pasión por el arte hasta ser considerada como una de las 100 mexicanas más creativas, según la lista de Forbes en 2022.

Aunque la vida privada de la joven ilustradora se desconoce, en redes sociales suele mostrar su trabajo colaborativo con marcas de talla internacional, así como sus diseños más representativos como el que fue colocado en el paseo de la fama en Hollywood, California. También suele trabajar con un enfoque feminista.

En entrevista para La Alcantarilla, Monserrat aseguró que su sueño “siempre fue ser artista" y la profesión de su padre, quien es arquitecto, influyó en su decisión.: “Pienso que influyó muchísimo que tengo un papá arquitecto, desde que yo tengo memoria tenía su estudio, tenía plumones, colores, hojas y desde siempre me llamó la atención, el dibujar es algo que he hecho toda mi vida”, expresó.

¿Qué es Victoria’s Secret?

Victoria’s Secret es una empresa de lencería y productos femeninos, fundada en 1977 por Roy Raymond. Aunque los artículos adquirieron popularidad con rapidez, son las pasarelas ‘Fashion Show’ las que le dieron un sello distintivo sobre otras marcas con las que competía.

El primer desfile se realizó en 1995 y se caracterizó por la presencia de modelos conocidas como “ángeles de fantasía” que posaban con alas de grandes magnitudes. Una de sus máximas representantes es la modelo Adriana Lima, quien anunció su retiro en 2018 pero regresó junto con la marca en 2024.