Muere baleado afuera de edificio de Inmigración en Orlando

Un hombre murió baleado afuera del edificio de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés) en el centro de Florida el lunes, incidente por el que las autoridades detuvieron a una persona.

El tiroteo ocurrió en un complejo de oficinas del sur de Orlando, de acuerdo con la policía.

Un hombre y una mujer ingresaban a la oficina de inmigración cando otro hombre llegó y los confrontó. El sospechoso disparó un arma, impactando al hombre, quien murió en el lugar, indicó el teniente Diego Toruno, vocero del Departamento de Policía de Orlando.

Here at an Orlando field office for US Customs & Immigration on Lee Vista Dr, where Orlando Police say there was a shooting this morning.



OPD spokesperson just said one dead, one suspect IN custody.



Police tape up here too, people w appointments being turned away. pic.twitter.com/1Mvd1RLFAh