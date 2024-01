El empresario y filántropo mexicano Carlos Bremer Gutiérrez, presidente y director general de la firma Value Grupo Financiero, falleció este viernes a los 63 años tras estar hospitalizado desde el pasado 2 de enero.

Bremer, cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, ayudó con becas a estudiantes y deportistas mexicanos y participó como uno de los ´tiburones´ del programa de televisión Shark Tank México.

Apenas el martes pasado el empresario se desvaneció debido a un preinfarto que sufrió dentro de las oficinas de su empresa en el estado de Nuevo León y su estado de salud se había reportado como estable.

"Con profunda tristeza, Value Grupo Financiero comunica que el señor Carlos Bremer Gutiérrez, presidente del consejo de administración y director general, falleció el día de hoy en un hospital del área metropolitana de Monterrey" por "complicaciones derivadas del desvanecimiento que sufrió el martes 2 de enero de 2024", informó la empresa en un comunicado.

"Value Grupo Financiero y su personal desean rendir un homenaje a un hombre con valores, ideales y liderazgo, que tuvo un profundo sentido humano y compromiso social: un empresario que creyó, apoyó y amó a México", añadió el texto.

La firma indicó que Bremer asumió la dirección general de Value Grupo Financiero en 1993 y bajo su gestión, el grupo financiero incrementó su capital contable y la penetración de mercados a nivel nacional.

“De manera simultánea, realizó una amplia labor en beneficio a diversas causas, labor que incluyó el apoyo al deporte, a la educación, a diferentes actividades artísticas, así como muchas otras causas de filantropía”, destacó el comunicado.

Bremer nació en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 1 de junio de 1960. Se graduó en la licenciatura de Contaduría por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores (Tec) de Monterrey.

Su actividad empresarial, según sus propias palabras, la inició cuando tenía 12 años con la venta de calculadoras, mientras que a los 19 se inició en el sector de finanzas. Además, estudió Contaduría en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

En 1993 fundó Grupo Financiero Value, el cual agrupa a Value Casa de Bolsa, Fina Arrenda y Fina Factor. Desde 2010 era presidente del Consejo de Administración.

Bremer era uno de los hombres más ricos de México y su fortuna estaba estimada en unos 61.162 millones de euros.

Value precisó que José Kaún Nader asumirá interinamente las funciones de director general de Value Grupo Financiero y de su subsidiaria Value, Casa de Bolsa, en tanto el Consejo de Administración sesiona para ratificar dicho nombramiento.

Bremer también forjó amistad con personalidades como el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton; el campeón mundial de boxeo, Saúl “Canelo” Álvarez, el exbeisbolista Fernando Valenzuela, así como con el cantante Luis Miguel.

En 2020 acompañó a López Obrador a una reunión con el ahora expresidente de Estados Unido, Donald Trump, en Washington.

