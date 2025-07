Malcolm-Jamal Warner, el actor que interpretó al hijo adolescente Theo Huxtable en “The Cosby Show”, ha muerto a los 54 años en un ahogamiento accidental en Costa Rica, dijeron autoridades.

El Departamento de Investigación Judicial de Costa Rica dijo el lunes que Warner se ahogó el domingo por la tarde en una playa de la costa caribeña del país. Nadaba en Playa Cocles, en la provincia de Limón, cuando una corriente lo arrastró más adentro del océano.

“Fue rescatado por personas que estaban en la playa, pero fue declarado sin signos vitales por parte de la Cruz Roja Costarricense, su cuerpo fue remitido a la Morgue judicial”, indica el reporte policial.

¿Quién era Malcom-Jamal?

Warner creó muchos momentos televisivos memorables, incluyendo una discusión en el episodio piloto con Cliff Huxtable, interpretado por Bill Cosby, sobre dinero y una perforación en la oreja que intenta ocultar a su padre.

Su personaje, Theo, era el único hijo entre cuatro hijas en el hogar de Cliff Huxtable y Clair Huxtable, interpretada por Phylicia Rashad, en la comedia de NBC, y sería una de las principales representaciones de la adolescencia masculina estadounidense en un programa que fue el más popular en Estados Unidos durante gran parte de su emisión de 1984 a 1992.

Interpretó el papel durante ocho temporadas en 197 episodios, obteniendo una nominación al Emmy como actor de reparto en una comedia en 1986.

Para muchos, la imagen perdurable del personaje, y de Warner, es de él vistiendo una camisa de diseñador mal hecha cosida por su hermana Denise, interpretada por Lisa Bonet. La camiseta de “Gordon Gartrell” se convirtió posteriormente en una imagen meme.

Anthony Mackie usó una en “The Tonight Show” con Jimmy Fallon y la foto de perfil en el Instagram de Cosby muestra a un niño pequeño luciendo una.

Al igual que el resto del elenco del programa, Warner tuvo que lidiar con las acusaciones de agresión sexual contra Cosby, cuya condena en un tribunal de Pennsylvania fue posteriormente anulada.

Warner declaró a The Associated Press en 2015 que el legado del programa estaba “manchado”.

“Mi mayor preocupación son las imágenes de personas de color en la televisión y el cine”, dijo Warner. “Siempre hemos tenido ‘The Cosby Show’ para defendernos de eso. Y el hecho de que ya no lo tengamos es lo que más me entristece, porque en unas pocas generaciones, los Huxtables habrán sido sólo un cuento de hadas”.

Representantes de Cosby declinaron hacer comentarios de inmediato.

Warner apareció más tarde en la comedia “Malcolm & Eddie”, que coprotagonizaba con el comediante Eddie Griffin en la desaparecida cadena UPN de 1996 a 2000. Y en la década de 2010 protagonizó junto a Tracee Ellis Ross como una pareja que mezcla familias durante dos temporadas en la comedia de BET “Read Between The Lines”.

También tuvo un papel como el amigo de O.J. Simpson, Al Cowlings, en “American Crime Story” y fue un personaje regular en “The Resident” de Fox.

Sus papeles en el cine incluyen la comedia romántica de 2008 “Fool’s Gold” ("Amor y tesoro") con Matthew McConaughey y Kate Hudson. Poeta y músico, Warner fue ganador de un Grammy a mejor interpretación de R&B tradicional, y fue nominado al mejor álbum de declamación por “Hiding in Plain View”.

Warner estaba casado y tenía una hija, pero eligió no revelar públicamente sus nombres. Los representantes de Warner declinaron hacer comentarios inmediatos.