Mujer acusa que fue expulsada de vuelo en EU por su ropa y peso

Una mujer fue expulsada de un vuelo de Alaska Airlines, en Estados Unidos, y ella acusa que el personal la sacó por su peso y por la forma en la que iba vestida.

La usuaria de TikTok Fat Throphy Wife compartió un video del momento en que la sacaron de la aeronave.

“Una asistente de vuelo me acosó y llamó a la policía del aeropuerto para que fueran por mí por mi atuendo inapropiado",escribió la usuaria identificada como Ray Lin Howard. El clip ya tiene más de 290 mil me gusta y más de un millón de visualizaciones en la red social.

“Fui escoltada fuera del avión por la policía esta noche. ¿Cómo va su noche?”, contó la viajera al comienzo del clip mientras mostraba que los oficiales del aeropuerto la acompañaban mientras caminaba.

Después, la pasajera grabó la breve declaración que le tomaron los agentes en otra zona de las instalaciones aeroportuarias. Las autoridades le explicaron que no trataban de asustarla, pero querían saber su lado de la historia.

La mujer alegó que el personal de Alaska Airlines la acosó al abordar el vuelo por el atuendo que llevaba, que estaba compuesto por unos shorts ajustados estilo biker y un top, por lo que tuvo que ponerse encima una playera rosa con estampado de leopardo.

“Me pidieron que me volviera a poner la blusa. Me la volví a poner y luego se acercaron de nuevo diciendo que no podía usar eso porque se me veía el estómago y no era apropiado”, contó Howard.

En ese momento, la pasajera se levantó la blusa para mostrar el top deportivo que llevaba en el vuelo.

La usuaria Fat Throphy Wife compartió otro video que tomó mientras se encontraba en el asiento del avión y mostró el atuendo que llevaba y por el que fue expulsada.

Ella contó que los asistentes de vuelo siguieron acosándola, por lo que ella afirmó: “Si me van a sacar, haganlo. He hecho todo lo que me pidieron que hiciera y quiero que me dejes en paz”.

“Esa fue la tercera vez que se acercaron a mi por mi atuendo. Por eso ustedes fueron llamados”, explicó la mujer.

Cuando el agente del aeropuerto le dijo que Alaska Airlines tiene un código de vestimenta, ella le dijo que lo había seguido.

“Ustedes me detuvieron y me expulsaron del avión enfrente de mi hija”, reclamó la mujer al oficial.

En entrevista con Jam Press, Ray contó que se sentía discriminada por ser una “mujer gorda, tatuada y de razas mezcladas”. Además, afirmó que había sido liberada después de declarar ante los oficiales.

Asimismo, dijo que la aerolínea se comunicó con ella y le regalaron unos cupones de descuento para sus siguientes compras.

Alaska Airlines afirmó que había contactado a Howard para averiguar lo que había ocurrido y tomar las medidas correspondientes.

