Mujer asesinada en Atlanta fue apuñalada 50 veces; escribieron "gorda" en su cuerpo

Una mujer de Atlanta fue apuñalada 50 veces y en su cuerpo fue tallada la palabra "gorda", según reveló la autopsia de las autoridades locales esta semana.

Katherine Jenness paseaba a su perro Bowie, en un parque de la ciudad de Atlanta, el pasado 28 de julio cuando fue atacada. Su mascota también fue asesinada y el cadáver se encontró a 30 metros de distancia.

Los dos cuerpos fueron encontrados en el Piedmont Park por la novia de Katherine luego de que su pareja no regresó a casa tras pasear a su perro. La mujer utilizó la aplicación de ubicación en su celular para localizarla.

Según cámaras de seguridad, el principal sospechoso del homicidio es un hombre que el día del ataque estaba vestido completamente de negro, pero la Policía de la ciudad de Atlanta no lo ha identificado ni arrestado.

La autopsia publicada esta semana reveló que de las 50 heridas, 15 se encontraban en la cabeza de Jennes, de 40 años.

APD needs your help solving a homicide that occurred on July 28, 2021 at Piedmont Park. The woman & her dog were both killed inside the park. A $10k reward is being offered for info. Contact @StopCrimeATL at 404-577-TIPS (8477) or call the APD Homicide Unit at 404-546-4235. pic.twitter.com/iDsL4yflMd