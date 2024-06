Una familia de origen cubano, grabó la emoción que vivió al ingresar por primera vez a un supermercado con abastecimiento completo, tras llegar a Miami en Florida, Estados Unidos.

A través de redes sociales, se viralizó el video que muestra a tres mujeres y un hombre provenientes de ‘La Isla’ dentro de un establecimiento comercial, mientras recorren los pasillos de comida con una sonrisa en la cara.

De acuerdo con las declaraciones de la madre, fue hasta que llegó a Estados Unidos que pudo ver la diversidad de productos que se ofrecen en las tiendas de autoservicio, ya que en Cuba, donde vivió por más de 50 años años, “nunca” pudo hacerlo.

“Mami, ¿Cuántos años sin ver una cebolla así?” , preguntó la joven que compartió la grabación, mientras que la madre, quien aparece con un vestido amarillo, respondió que en sus 55 años de vida, “nunca” vio algo similar en su país.

“Déjame disfrutar esto. Un melón, sandía, piñas, uvas, de todo tipo, ay dios mío, ya me llene de ver’’ , indicó la mujer.

Las reacciones sorprendieron a los usuarios de redes sociales, quienes se enternecieron con las muestras de felicidad que compartieron los cubanos ante la variedad de frutas del establecimiento.

Algunas personas, utilizaron los comentarios en la publicación para compartir sus experiencias al salir de su país natal por la “escasez” y “falta de oportunidades”, además, señalaron que es una situación similar a la que se vive en países como Venezuela.

“Cuando migré en el 2019, Venezuela pasaba por momentos bien complejos, entré a un supermercado en Bogotá y me dio un ataque de ansiedad, no podía creer que para ese momento mi país estuviese así. Me tuve que salir, reponerme y volver a entrar” , comentaron.

¿No es el único caso?

No es la primera vez que se viralizan grabaciones de personas emocionadas al ingresar a establecimientos comerciales, a finales de 2023 comenzó a circular el video de una mujer cubana, que se sorprendió al observar fresas, uvas y manzanas en un supermercado en México.

“Cuba se está muriendo de hambre. Viví engañada 61 años, es penoso tenerlo que decir porque yo amo mi Cuba, pero en Cuba no hay nada” , expresó.

