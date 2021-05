Mujer de denuncia racista viral en Central Park demanda a ex empleador

La protagonista de un vídeo racista que se volvió viral el año pasado en Nueva York, en la que una mujer blanca llama a la Policía asegurando falsamente que estaba siendo amenazada por un hombre negro en Central Park, denunció a su antiguo empleador, que la despidió poco después del sonado incidente.

Amy Cooper argumenta que el despido de la empresa para la que trabajaba, Franklin Templeton, fue un acto de discriminación racial, y que la decisión se tomó sin que se llevara a cabo una "investigación legítima", informaron este miércoles los medios locales.

Además, la denuncia acusa a la compañía de inversiones de haber "perpetuado y legitimado" la narrativa de una mujer blanca privilegiada, o "Karen" como ha pasado a llamarse a las personas que se considera cumplen con este perfil en Estados Unidos, actuando contra un afroamericano inocente.

Oh, when Karens take a walk with their dogs off leash in the famous Bramble in NY’s Central Park, where it is clearly posted on signs that dogs MUST be leashed at all times, and someone like my brother (an avid birder) politely asks her to put her dog on the leash. pic.twitter.com/3YnzuATsDm