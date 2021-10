Mujer entrega nota a cajero de tienda para que la salve de maltrato

Una mujer se salvó de ser una potencial víctima de violencia doméstica luego de entregar una nota de auxilio a un cajero de una tienda de conveniencia en Carolina del Sur.

De acuerdo con los reportes, la posible víctima de violencia fue localizada sana y salva después de denunciar a su agresor por medio de una nota en la que decía que su compañero “la iba a lastimar”.

La nota fue entregada a un cajero de Food Lion, en la comunidad de Clover, Carolina del Sur cuando ésta entró a hacer algunas compras mientras era observada por un hombre que la esperaba en la puerta.

Según el testimonio del cajero, la mujer entró a la tienda con su acompañante, tenía una actitud bastante extraña y “parecía estar angustiada”.

Tanto la mujer como su acompañante, de origen hispano, vestido con camisa negra y con una apariencia sospechosa, se retiraron del lugar a bordo de una camioneta pickup negra.

La nota que se le fue entregada al cajero, junto a imágenes obtenidas a través de la cámara de seguridad, sirvieron para que las autoridades de la Oficina del Sheriff del condado de York publicaran una alerta en redes sociales y así localizar a la mujer.

Horas después de la alerta, la potencial víctima, sin identidad revelada, fue localizada sana y salva, dijeron las autoridades en una actualización. “Se ha localizado a esta persona y está a salvo. Gracias por su ayuda”, dijo la oficina.

Fue dentro de las actualizaciones de la policía que los usuarios dejaron comentarios mixtos sobre su localización.

Mientras algunos celebraron la localización de la mujer, otros más señalaron que el reporte en redes sociales pudo haber agravado su situación ya que su victimario tenía la oportunidad de hacerle daño durante el tiempo del rescate.

“Estar en una situación como esa podría haber ido o terminado de diferentes maneras y me alegro de que la encontraran a salvo”, dijo una usuaria.

“Esta es una de las razones por las que tantas mujeres tienen miedo de buscar ayuda”, comentó otro.

UPDATE: This person has been located and is safe. Thank you for your assistance. #YCSONews We will be removing this tweet shortly.