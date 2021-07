Mujer escupe hacia pasajeros y se niega a usar cubrebocas durante vuelo en EU

Una mujer fue arrestada en Florida, Estados Unidos, por negarse a utilizar un cubrebocas durante un vuelo de Delta Air Lines y escupir hacia los pasajeros que se encontraban en el avión.

Los asistentes de vuelo reportaron que Adelaide Schrowang, de 23 años, subió a la aeronave en el Aeropuerto Internacional Southwest Florida, pero se negó a cumplir con la política de uso obligatorio de la mascarilla, ordenado por la pandemia de Covid-19.

Luego de que el personal de Delta le pidió a la joven que se colocara el cubrebocas, ella comenzó a discutir con los asistentes de vuelo y escupió hacia los pasajeros.

Debido a su actitud, el piloto del avión solicitó el apoyo del personal de seguridad del Aeropuerto Internacional Southwest Florida para desalojarla, pero Adelalde mantuvo su resistencia.

Un pasajero que se encontraba en la misma aeronave filmó el momento en que dos agentes de seguridad la bajaron del vuelo.

A Florida woman was kicked off a Delta flight for allegedly refusing to wear a mask and spitting on other passengers. She told police they weren’t respecting her human rights. pic.twitter.com/9DDZoBa7up