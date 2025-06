Una mujer de origen latino defendió a un trabajador indocumentado que laboraba en un autolavado ubicado en Torrance, California.

En medio del aumento de operativos migratorios en diversas regiones de Estados Unidos, se han viralizado varios videos que muestran a personas latinas huyendo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como a ciudadanos que brindan apoyo y protección a migrantes en situación irregular. Este caso se suma a esas manifestaciones de solidaridad, destacando la valentía de quienes alzan la voz en defensa de los indocumentados.

La acción de esta mujer no solo llamó la atención por su coraje al enfrentar a varios hombres que se identificaban como agentes de ICE, sino porque logró impedir que se llevaran al trabajador migrante.

Ella denunció que los supuestos agentes en realidad eran "caza recompensas".

"No tiene que contestar nada. No, no, no tiene que contestarle nada" , se escucha decir a la mujer, dirigiéndose al trabajador indocumentado y a los hombres armados, quienes, según afirmaban, estaban realizando un operativo de deportación.

"¡Necesita identificarse, maldita sea! Usted se identifica, se identifica. ¿Cuál es su número de lote?" , reclamó insistentemente la mujer, exigiendo pruebas claras de la autoridad de los presuntos oficiales, quienes estaban encapuchados y armados.

En el video, de tres minutos y 34 segundos, la mujer no deja de exigir identificación a los hombres, mientras brinda instrucciones al migrante para que no responda ni firme ningún documento.

"¿Se identificó con usted? Vale. Ni madres, no conteste nada. No conteste nada. Ni firme", repite con firmeza.

Mientras tanto, en otra parte del establecimiento, se escucha una discusión cada vez más tensa entre otros trabajadores y los individuos armados.

"¡Esto es un secuestro! Me mantengo al margen, pero también tengo derecho a grabar. Esto es un maldito secuestro, porque ustedes simplemente aparecen y no se identifican. ¡No tienen que ir con ellos!", advirtió la mujer mientras grabó la escena.