Mujer que golpeó y tiró dientes a azafata es condenada a prisión

Vyvianna Quinonez, una mujer que golpeó a una azafata de Southwest Airlines en un vuelo con destino a San Diego en 2021, fue condenada a 15 meses de prisión y pagará casi $26,000 dólares en restitución por el ataque, dictaminó un juez el viernes pasado. También deberá pasar tres años en libertad supervisada.

El año pasado, Quiñonez se declaró culpable de un cargo de interferencia con miembros de la tripulación de vuelo y asistentes, admitiendo que agredió a una azafata golpeándola en la cara y la cabeza con el puño cerrado y agarrándola del cabello en un vuelo de Sacramento a San Diego.

Un portavoz de la aerolínea dijo que ella “creó un problema a bordo del vuelo 700 que puso en peligro a todo el vuelo y creó un ambiente inseguro”.

Michelle Mener, quien grabó el video, dice que ambas discutían verbalmente por la política de usar cubrebocas a bordo del avión y todo se intensificó cuando le pidió mantener abrochado su cinturón de seguridad mientras el avión estaba en movimiento.

Fue entonces cuando Vyvianna Quinonez soltó puñetazos a la azafata. Le sangró el rostro y le tiró dos dientes, a pesar de que un pasajero intentó separarlas.

La pasajera ignoró repetidamente las instrucciones estándar a bordo del vuelo 700 y se volvió verbal y físicamente abusiva al aterrizar. Fue detenida y se le prohibió volver a viajar con Southwest Airlines.

Por su parte, la azafata fue llevada al hospital por sufrir varias lesiones: tres de sus dientes quedaron astillados y luego dos de ellos fueron reemplazados por coronas. El ojo izquierdo le quedó hinchado y sufrió un corte en el párpado que requirió tres puntos. Además le quedaron moretones en el antebrazo derecho.

Video shows the moment a woman punched a Southwest Airlines flight attendant and knocking out two of her teeth. The incident reportedly started over a mask violation. pic.twitter.com/NAPZknOs1e