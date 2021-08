Mujeres y niñas afganas solicitan asilo a México

México empezó a procesar solicitudes de refugio de afganos que buscan salir de su país y dará prioridad a las mujeres, informó este miércoles el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

En un mensaje de Twitter, Ebrard detalló que las peticiones están siendo analizadas a través de la embajada mexicana en Irán. México no cuenta con misiones diplomáticas en Afganistán.

En América Latina, Chile ya anunció que recibirá a al menos 10 familias, en su mayoría conformadas por mujeres, de Afganistán que pidieron refugio a través de organizaciones humanitarias.

Estas solicitudes se multiplican en momentos en que los talibanes toman el control del país tras la retirada de las tropas estadounidenses.

México tiene una larga tradición de otorgar refugio y ha albergado a notables intelectuales como el ruso León Trotsky, a perseguidos políticos de países sudamericamos y recientemente al expresidente boliviano Evo Morales.

In this video Rana Yazdanparast an Afghan former journalist and woman rights activities in Kabul, crying after collapse of the city in the hands of Taliban and calling on international community its was our right. pic.twitter.com/5MAytkXa4Y