Multan a mujer afroamericana por 'hablar por teléfono muy alto'

Una mujer afroamericana de Michigan recibió una multa de $385 dólares sólo por levantar la voz cuando se encontraba en medio de una llamada telefónica; cree que este incidente tiene tintes racistas.

La mujer, identificada como Diamond Robinson, se encontraba caminando por su vecindario en Eastpointe de Michigan cuando una vecina blanca, recién llegada al área, le ordenó colgar o bajar la voz, apuntan los informes.

Cuando Robinson escuchó la orden, ésta se negó y le gritó de regreso “sal de mi vista” y siguió caminando y hablando por teléfono.

Minutos más tarde una patrulla del Departamento de Policía de Eastpointe arribó al vecindario para detener a la mujer. Robinson transmitió en Facebook Live el encuentro con los policías.

En el video, que ahora se está haciendo viral en redes sociales, se logra escuchar a Diamond decir “No estoy haciendo nada. Estoy hablando por teléfono caminando de un lado a otro de la cuadra en la que pago impuestos. Estoy confundida”.

De inmediato, el agente de la policía le contesta que le daría una multa por “ser una molestia pública” y Robinson expresa una negativa.

En una publicación hecha en Facebook, Robinson dice que su vecina Rebecca estaba paseando a su perro cuando le dijo:

“‘Creo que estás hablando muy alto’. Trabajo desde casa y mi jefe estaba tratando de averiguar por qué la persona en el teléfono estaba hablando tan alto, así que le dije cortésmente que dejara de hablarme y me alejé de ella. Minutos después, tres policías de Eastpointe se detuvieron y me dijeron que no se permite caminar de un lado a otro en la cuadra mientras hablo por teléfono”.