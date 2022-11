"Musk hace con Twitter lo que Tom Saywer con la valla": Stephen King

Nueva York, 4 nov (EFE).- El escritor Stephen King, con una legión de seguidores en Twitter (6,9 millones) escribió este viernes en la red que el comportamiento de Elon Musk con Twitter es como el de Tom Sawyer en la famosa escena de la pintura de la valla.

"Musk me recuerda a Tom Sawyer, al que le dan el trabajo de pintar una valla como castigo, y Tom convence a sus amigos para que hagan la faena en su lugar, haciéndoles pagarle por el privilegio. Eso es lo que Musk quiere hacer con Twitter. No, no, no", escribió.

Poco después acumulaba ya 152.000 "me gusta" y 23.000 retuits.

King, probablemente el autor norteamericano vivo más leído, lleva varios días criticando la deriva de Twitter desde su compra por Musk, pero para que no parezca nada personal, hoy puso otro tuit elogiando los productos de Tesla, la empresa de automóviles eléctricos de la que Musk es propietario y que le han convertido en el hombre más rico del mundo.

"Autos increíbles, pero dicho esto, en lo referente a Twitter...", añadió, sin completar la frase.

Musk makes me think of Tom Sawyer, who is given the job of whitewashing a fence as punishment. Tom cons his friends into doing the chore for him, and getting them to pay for the privilege. That's what Musk wants to do with Twitter. No, no, no.