Musk lanza encuesta en Twitter sobre "amnistía general" de cuentas suspendidas

El propietario de Twitter, Elon Musk, lanzó el miércoles una encuesta entre los usuarios de la red social sobre el restablecimiento de cuentas suspendidas, luego de que un sondeo días atrás lo llevó a rehabilitar a Donald Trump en la plataforma.

"¿Twitter debería ofrecer una amnistía general a las cuentas suspendidas, siempre y cuando no hayan infringido la ley o enviado spam de manera escandalosa? Sí/No", preguntó Musk.

La encuesta, que estará abierta hasta las 17H46 GMT del jueves, fue similar a la estrategia usada para el caso de Trump.

La cuenta en Twitter de Trump, bloqueada a principios del año pasado, fue restablecida el sábado luego de que una estrecha mayoría de los encuestados apoyara la medida, días después de que el expresidente estadounidense anunciara una nueva candidatura a la Casa Blanca.

Rehabilitar de manera general las cuentas suspendidas en Twitter podría alarmar a las autoridades gubernamentales, que están vigilando de cerca cómo gestiona Musk los discursos de odio.

También podría asustar a Apple y Google, que tienen el poder de prohibir a Twitter en sus tiendas de aplicaciones móviles y negar el acceso a la plataforma a cientos de millones de sus usuarios.

Should Twitter offer a general amnesty to suspended accounts, provided that they have not broken the law or engaged in egregious spam?