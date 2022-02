Nadadoras piden excluir de competición a competidora trans Lia Thomas

Dieciséis 16 integrantes del equipo femenino de natación de la Universidad de Pensilvania han pedido que la nadadora trans Lia Thomas sea excluida de la competición de la Ivy League al considerar que tiene ventajas biológicas.

La nadadora olímpica Nancy Hogshead se hizo eco este viernes en sus redes sociales de la misiva que envió el día anterior en representación de algunas compañeras para exhortar a la liga universitaria a que respalde a las "mujeres biológicas".

En ese sentido, las nadadoras respaldaron la decisión de la federación de natación de Estados Unidos (USA Swimming), que el martes anunció un cambio en sus políticas para limitar el nivel de testosterona en sangre que deben tener las deportistas, lo que podría afectar a Thomas.

La medida sin precedentes de la federación tiene lugar después de que Lia Thomas batiera en noviembre pasado los récords de la Ivy League, liga universitaria del noreste de Estados Unidos, en la categoría femenina de los 200 metros libres.

"This is not invading anyone's privacy or making anyone feel uncomfortable um...I think those guidelines are very good" - Lia Thomas, University of Pennsylvania Swimmer pic.twitter.com/KYREDk0wns