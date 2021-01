Nancy Pelosi, reelegida presidenta de la Cámara de Representantes

La demócrata Nancy Pelosi fue reelegida presidenta de la Cámara de Representantes este domingo por una estrecha mayoría de 216 a 209, en la primera sesión de trabajo del 117º Congreso de Estados Unidos.

A sus 80 años, esta hábil estratega y férrea opositora del presidente Donald Trump, seguirá al frente de la Cámara durante los siguientes dos años, a pesar de las reticencias de algunas de las voces demócratas ubicadas más a la izquierda.

La representante de California obtuvo 216 votos contra 209 de su rival republicano Kevin McCarthy. Todos los republicanos presentes en el recinto votaron por este último, mientras que cinco demócratas no dieron su voto a Pelosi.

