Natalia Calderón es una talentosa tatuadora mexicana que tiene una meta muy presente: llevar su trabajo a Estados Unidos.

Como para muchos, su vida cambió con la pandemia de Covid-19. Había hecho una carrera en diseño de modas y el cierre repentino de proyectos la dejó sin trabajo. Siguiendo a otras ilustradoras mexicanas se sintió inspirada para tatuar.

Así fue como compró una máquina, empezó a tatuar y se enamoró de ese trabajo. “Yo empecé a los 27 años, ya un poco grande. Normalmente empiezan a los 18, pero cuando era chica era complicado. No se consideraba una carrera donde yo crecí. Entonces nunca lo intenté realmente”, dice en entrevista.

Natalia Calderón empezó con diseños sencillos, pero rápidamente destacó en la escena del tatuaje en Ciudad de México gracias a sus tatuajes acuarela.

“Por ponerle un nombre, sería acuarela. Sin embargo, no es la acuarela que yo conocía. Me decían acuarela y yo me imaginaba salpicones de pintura. Lo que yo hago son muchas transparencias”, anota.

La tatuadora explica que trabaja la tinta como trabajaba las acuarelas en papel: por capas para ir creando las transparencias. “No me gusta que se vea la aguja en mis tatuajes. Entonces, se ven muy tenues todas las transparencias. Se acaba difuminando en la piel porque hago mucho humo, muchas transparencias. Me gusta que el tatuaje se fusione”, agrega.

La tatuadora mexicana se inspira en tatuajes florales y sus clientes, en su mayoría mujeres, la buscan para estos diseños. También hace flores en blanco y negro, o algunas un poco más realistas.

Para Natalia Calderón, lo más desafiante de su carrera es el reto diario de dar su mejor versión. Se define como una tatuadora exigente consigo misma porque sabe que está marcando a alguien de por vida. “Diario me tengo que superar. Diario tengo que hacer el mejor trabajo. Es un reto emocional muy padre”, dice.

No obstante, sus días en el estudio Mano Sacra le han dado la oportunidad de viajar, conocer gente de todas partes y de conectar con mujeres al conocer sus historias. Además tiene la oportunidad de hacer lo que más le gusta: dibujar diario.

Su siguiente meta es llevar sus tatuajes a Estados Unidos. Considera que en la Unión Americana hay muchas oportunidades en la industria: abundan las convenciones, seminarios, hay gente de todas partes y se hace comunidad. Asimismo, a la gente en Estados Unidos le encanta tatuarse y algunos se muestran más abiertos a realizarse piezas grandes.

“Como hay tatuadores de todas partes, eso te da mucho conocimiento. También siento que la gente es más abierta a hacerse piezas grandes. En México cada vez está creciendo más, pero le falta un poquito. Mi siguiente paso es ir a una convención allá”, confiesa.

¿Qué significan los tatuajes para Natalia Calderón?

Para la mexicana un tatuaje significa pertenencia, poder expresarte, verte de la manera que te gusta y hasta poder sanar heridas. “Tal vez es un diseño que para ti significa cerrar ciertos ciclos. Conmemora a una persona. O simplemente porque te gusta o se ve bonito. Creo que son cosas muy positivas: decidir cómo vas a llevar tu cuerpo y cómo te vas a ir con él. Amarte”, agrega.

Natalia Calderón reside en la Ciudad de México y tiene algunos consejos para quienes se tatúan por primera vez:

Busca muy bien a la persona con quien quieres tatuarte porque todos tienen un estilo diferente. Es mucho mejor decirle a un artista “hazme esto en tu estilo”. El resultado va a ser mucho mejor.

Revisa los tatuajes ya cicatrizados porque el resultado se ve diferente. Es muy diferente cómo se ve un tatuaje ahora, dentro de un año, dos o tres.

Natalia Calderón, de 31 años, participará en la México Tattoo Convention que se realizará el 17 y 18 de agosto en Expo Santa Fe.