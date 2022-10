Nave Crew-5 de la NASA y SpaceX llega a la EEI y se acopla con éxito

Miami, 6 oct (EFE).- La quinta misión tripulada de la NASA a la Estación Espacial Internacional (EEI) en naves de la compañía privada SpaceX, la Crew-5, llegó este jueves al laboratorio espacial con pocos minutos de retraso, donde atracó con éxito tras un viaje de alrededor de 30 horas, según se pudo comprobar en una transmisión en directo.

La nave Endurance, que fue propulsada por un cohete Falcon 9 desde Cabo Cañaveral (Florida), llevó a bordo a dos astronautas de la NASA, la comandante de la misión Nicole Aunapu Mann y el piloto Josh Cassada; junto con el astronauta Koichi Wakata, de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), y la cosmonauta rusa Anna Kikina, de Roscosmos, quienes servirán como especialistas de la misión

Tras una maniobra en el puerto de atraque lenta, la nave se acopló en la EEI a las 17.01 hora del este estadounidense (21.01 GMT) sin mayores dificultades.

Estaba previsto que tocara puerto en el gigante laboratorio orbital a las 16.57 (20.57 GMT), por lo que hubo escasos minutos de retraso.

"Los astronautas #Crew5 llegaron a la estación espacial a las 5.01 p. m. ET. La @EspaceX Dragon Endurance se acopló al complejo en órbita mientras la nave espacial volaba a unas 258 millas (366 km) sobre la costa oeste de África", retuiteó inmediatamente la NASA tomando el tuit original de la Estación Espacial Internacional.

