Niña de 9 años sobrevive a ataque de puma durante campamento

Una niña de 9 años que acampaba en el estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos, sobrevivió al ataque de un puma, contó su tío.

El ataque tuvo lugar el sábado por la mañana cuando Lily "acampaba con su familia" en el este del estado, escribió su tío Alex Mantsevich en el sitio de recaudación de dinero para particulares GoFundMe, en el que pide fondos para la atención médica.

Lily fue "transportada en helicóptero al hospital con numerosas heridas en la parte superior del cuerpo y en la cara", se sometió a varias operaciones y el lunes salió de coma, "muy consciente de lo que le pasó", afirmó.

https://t.co/7UvPYNMKDG Please help support this girl and her mom, for the girls recovery and her future. No one deserves to ever go through something like this, especially not someone so young.