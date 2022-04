Niña ucraniana con sus datos escritos en la espalda llegó a Francia

La niña ucraniana cuya foto se hizo viral por llevar escrito en la espalda su nombre y datos de contacto en caso de que a su madre le pasara algo o ella se perdiera en su huida conjunta de Ucrania se encuentra ya en el sur de Francia.

La imagen recorrió el mundo como reflejo de los horrores de esta guerra y fue tomada el primer día de la ofensiva rusa, el pasado 24 de abril, explicó la madre en Instagram, que dijo que le temblaban tanto las manos que no pudo escribirlo con claridad.

En esa primera foto la pequeña aparecía en pañales, de espaldas, con su nombre y un par de teléfonos en boli sobre su piel. La segunda, publicada este martes, muestra una realidad más optimista y se hace eco de la amplia repercusión que tuvo el mensaje anterior.

Ukrainian mothers sign their children with birthdates and names so in case mother is killed — someone took care of her child.



Vira, 3 y.o.

April 2022. pic.twitter.com/09tkWg3rlf