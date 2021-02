Niño escondido en contenedor de basura casi muere aplastado en EU

Un niño de Florida (Estados Unidos) que jugando se escondió en un contenedor de basura estuvo a punto de morir aplastado en la parte trasera del camión de recogida de residuos, de no ser porque el conductor detectó al menor en las cámaras y detuvo la operación de las cuchillas.

En el video, que fue divulgado este martes por la prensa, se ve apenas la cabeza de Elías Quezada, de 7 años, dentro del contenedor que es agarrado por el brazo robótico del camión de basura para vaciarlo con los otros desechos y aplastarlos.

Su abuela, Carmen Salazar, agradeció que el conductor del camión de recogida de basuras, Waldo Fidele, estaba atento a la cámara, detectó al niño y reaccionó rápidamente.

Afortunadamente, el conductor Waldo Fidele tenía los ojos puestos en la cámara de vigilancia, algo que dijo que está entrenado para hacer con cada cubo.

