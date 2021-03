Niño tuitea desde la cuenta del comando de armas nucleares de EU

¿Un código nucelar? ¿El Pentágono ha sido hackeado? ¿Hay un complot en marcha? Un misterioso tuit, compuesto por signos de puntuación y una extraña sucesión de letras, fue publicado por la cuenta de Twitter del Comando Estratégico del ejército de Estados Unidos, sembrando la confusión.

";l;;gmlxzssaw,", pudieron leer el domingo los internautas en la cuenta oficial del Comando Estratégico (Stratcom), división encargada del control militar de todo el arsenal nuclear nacional, antes de que el tuit fuera suprimido.

Pero, para decepción de los amantes de la criptografía y las conspiraciones, el misterioso mensaje era solo la obra de un niño que se apoderó de la cuenta de Twitter del ejército durante algunos minutos, según explicó el Stratcom a un periodista del medio estadounidense Daily Dot.

