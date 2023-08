En redes sociales se difundió el video de una mujer que, en Estados Unidos, acusó en pleno vuelo que un "pasajero no era humano" y se acaba de viralizar el clip completo que aclara la situación, así como la identidad de la viajera.

El incidente se registró a inicios de junio en un avión de American Airlines, lo que causó caos entre los pasajeros que volaban desde el aeropuerto de Dallas Fort Worth, en Texas, hacia Orlando, en Florida.

Las personas que volaban en el mismo avión grabaron en video la reacción de la viajera, donde gritaba que una persona que iba a bordo “no era humano”.

“Te lo digo, me estoy jodiendo. Hay una razón por la que les digo que me estoy jodiendo y todos pueden creerme o no. Me importa un carajo, pero te lo digo ahora, no es real”, exclamó la mujer al señalar directamente a un hombre y dijo que todos iban a morir.

El video se volvió viral en redes sociales y surgieron varias especulaciones sobre la afirmación de la mujer. Algunos usuarios incluso dijeron que la viajera podría estar alertando sobre aliens.

Sin embargo, se difundió un clip de la escena completa que protagonizó la viajera, que tira todas las teorías sobre extraterrestres. En el video se observa que la mujer discutió con los asistentes de vuelo de American Airlines antes de comenzar a gritar.

La mujer le exige al personal de la aerolínea que detenga el avión, pues alguien le robó sus AirPods. Luego se levanta de su asiento con dirección a la salida, aunque los asistentes de vuelo le piden que regrese a su lugar.

Sin embargo, ella grita que no regresará a sentarse “junto a ese hombre”, pero nunca se ve al sujeto.

Aunque se le ofreció a la viajera cambiarle el asiento, ella insistió en que las cosas no estaban bien. Por ello, otro trabajador de American Airlines le ofrece que denuncie a la persona que supuestamente robó sus AirPods.

Después, la mujer grita lo que se muestra en el video que antes se había difundido, que necesitaba salir del avión al instante.





¿Quién es la mujer que dijo que un pasajero no era humano?





La viajera forzó a que el avión regresara a la puerta de embarque en el aeropuerto de Dallas, fue identificada por medios estadounidenses como Tiffany Gomas. De acuerdo con los reportes, la mujer, de 38 años de edad, trabaja como ejecutiva de marketing.

Luego de la escena, Gomes fue expulsada del avión por personal de seguridad, pero no se ha informado si se presentaron cargos en su contra. Aunque ella exigía salir de la aeronave, después de conoció que trató de pasar por los controles de seguridad para subir de nuevo al vuelo hacia Orlando.