“No hemos hablado de reelección”, dice Kamala Harris sobre Joe Biden

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha asegurado que no ha hablado con el presidente, Joe Biden, sobre la posibilidad de presentarse a la reelección en 2024.

"No voy a hablar de nuestras conversaciones, pero diré esto sin ambigüedad alguna: No hablamos ni hemos hablado de reelección, porque no hemos cumplido nuestro primer año y estamos en medio de una pandemia", dijo Harris en una entrevista publicada hoy por el diario The Wall Street Journal.